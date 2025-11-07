El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos. A medida que avance la jornada, la situación meteorológica se tornará más intensa, con tormentas que se prevén especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 12 y 17 grados . En la mañana, la temperatura rondará los 13 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 17 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero aún así se mantendrá por encima del 70% en la mayoría de los periodos.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar una sensación de frío mayor, a pesar de las temperaturas relativamente suaves. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas al viento y la lluvia.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 90% en las primeras horas del día y un 65% en la tarde. Esto sugiere que es probable que se produzcan tormentas eléctricas, lo que podría complicar la movilidad y las actividades al aire libre. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 2 y 5 mm en las horas más activas.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 12 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.