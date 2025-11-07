El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en total, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 13 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún así se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 28 km/h a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 80% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo la posibilidad de tormentas eléctricas. La visibilidad podría verse afectada durante estos episodios, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Pontecesures experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento del sur creará un ambiente fresco y potencialmente incómodo. Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para mantenerse seguros durante las tormentas previstas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.