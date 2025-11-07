El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten chubascos intermitentes, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 17 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 12 grados, aumentando ligeramente a 13 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá alta durante el día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse, lo que podría contribuir a la inestabilidad atmosférica y aumentar la probabilidad de tormentas.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas podrían mejorar ligeramente, aunque las probabilidades de tormenta seguirán presentes. La tarde se caracterizará por intervalos nubosos, pero con menos intensidad de lluvia. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las tormentas pueden ser impredecibles.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones inestables y que tomen precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.