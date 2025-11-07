El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 11-12 grados , lo que puede resultar fresco, especialmente con la presencia del viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una atmósfera densa y pesada.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 37 km/h en las horas más activas. Esto puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento también podrían provocar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, se espera que las condiciones de tormenta se intensifiquen, con una probabilidad de tormenta del 95% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto implica que los habitantes de Ponte Caldelas deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas y lluvias más intensas, que podrían acumular hasta 8 mm en total. La lluvia será intermitente, pero con momentos de mayor intensidad que podrían afectar la visibilidad y las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de lluvia escasa continuará, aunque con intervalos de calma. La temperatura podría descender ligeramente hacia la noche, alcanzando los 10 grados , lo que acentuará la sensación de frío.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y considerar alternativas en caso de que las condiciones se deterioren. La niebla y la bruma también podrían aparecer en las horas de la tarde y la noche, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

En resumen, Ponte Caldelas enfrentará un día de inestabilidad meteorológica, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Se recomienda precaución y estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.