El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se intensificarán a medida que avance el día. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose en niveles altos. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en los momentos más intensos. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones adversas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el día progrese, se espera que las tormentas se intensifiquen, especialmente en la tarde, con una probabilidad de tormenta del 90% en las primeras horas y del 65% en la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras, ya que las condiciones pueden volverse peligrosas rápidamente.

A lo largo de la tarde, aunque las lluvias podrían disminuir ligeramente, la posibilidad de tormentas seguirá presente, lo que podría generar interrupciones en el tráfico y en las actividades cotidianas. Por la noche, se espera que las condiciones se estabilicen un poco, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

En resumen, el día de hoy en Poio se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que afectarán la rutina diaria. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.