El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Pazos de Borbén se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente inestables, con un predominio de cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente nublado con lluvias escasas, que irán aumentando en intensidad a medida que avance el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 13 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h, aumentando en algunos momentos hasta 31 km/h en rachas más intensas. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 75% en la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea reducida en algunos momentos debido a la bruma y la lluvia, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de estos factores meteorológicos podría hacer que las actividades al aire libre sean complicadas, por lo que se aconseja planificar cualquier desplazamiento con antelación y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por cielos cubiertos, lluvias y tormentas, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.