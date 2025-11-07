El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 8 mm en las horas más intensas.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 17 grados . A primera hora, se registrarán 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas centrales del día, y recuperándose a 15 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 74% hacia la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la esperada. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría contribuir a la inestabilidad del tiempo.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 75% de posibilidad de tormentas entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas. La visibilidad podría verse afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas, lo que podría complicar la circulación en las carreteras.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones, especialmente al salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.