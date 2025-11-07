El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más intensas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero sin llegar a valores por debajo del 75%. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 47 km/h en los momentos más intensos. Se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 14 y 27 km/h durante la mayor parte del día, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Las ráfagas más fuertes se producirán en la mañana y la tarde, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

A medida que el día avance, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 75% en las primeras horas y un 70% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, lo que podría complicar las actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las primeras horas del día. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia adecuada entre vehículos.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y tormentas posibles. Las temperaturas frescas y el viento del sur contribuirán a un ambiente invernal, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente y estar preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.