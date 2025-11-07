El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la intensidad de las lluvias varíe, con acumulaciones que podrían llegar a 6 mm en el periodo de la mañana. Las tormentas serán más probables entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 95% de probabilidad de tormenta en ese intervalo. Esto sugiere que los habitantes de O Porriño deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las horas más activas. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento también podrían ser significativas, alcanzando hasta 34 km/h en la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las calles.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos de nubosidad que no permitirán que el sol se asome con frecuencia. Las condiciones de visibilidad podrían verse reducidas, especialmente durante las tormentas. En la noche, se espera que las lluvias disminuyan, aunque el cielo seguirá mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 12 grados .

Es importante que los residentes de O Porriño tomen precauciones ante la posibilidad de inundaciones locales y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas propensas a estos fenómenos. Mantenerse informado a través de fuentes meteorológicas confiables es esencial para adaptarse a las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.