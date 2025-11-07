El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 15 a 16 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades bajo techo.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con un aumento en la probabilidad de tormentas. Las precipitaciones se intensificarán, alcanzando hasta 5 mm en las horas pico de la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes y visitantes deben estar preparados para condiciones de lluvia persistente y posiblemente intensa.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 61 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 25 y 53 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y la navegación en la costa. Se recomienda precaución a quienes planeen salir, especialmente en zonas donde el viento pueda ser más fuerte.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes y tormentas, especialmente en la tarde. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sur podría hacer que las condiciones se sientan más frías. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.