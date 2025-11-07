El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría de los periodos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este alto nivel de humedad, combinado con las condiciones nubosas, puede generar una atmósfera pesada y poco confortable para actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen entre 0.1 y 3 mm a lo largo del día, siendo más intensas en las horas centrales. Las lluvias serán intermitentes, con intervalos de calma que permitirán breves momentos de sol, aunque estos serán escasos. La probabilidad de tormenta también es significativa, alcanzando hasta un 80% en la franja horaria de la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas de viento y un aumento en la intensidad de las lluvias.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante las tormentas. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas. Las rachas de viento serán más fuertes en la mañana y disminuirán ligeramente hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias dispersas. La temperatura mínima se registrará por la noche, descendiendo a alrededor de 13 grados , mientras que la máxima podría alcanzar los 16 grados en las horas más cálidas del día.

Para quienes planeen actividades al aire libre, es aconsejable estar preparados para cambios repentinos en el tiempo y llevar ropa adecuada para la lluvia. La jornada se presenta como un día típico de otoño en Nigrán, donde la naturaleza muestra su cara más variable y húmeda.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.