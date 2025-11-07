El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar una sensación de incomodidad para los habitantes de la zona.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que se acumulen alrededor de 5 mm de lluvia durante el día, con los periodos más intensos de lluvia y tormenta concentrados entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante estos momentos, la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 95%, lo que podría generar condiciones adversas en las carreteras y afectar actividades al aire libre.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente y tomar precauciones si deben salir.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían dar paso a breves momentos de claridad, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un tiempo gris y húmedo, con pocas oportunidades de sol.

En resumen, los habitantes de Mos deben prepararse para un día de lluvia y tormenta, con temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.