El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las primeras horas y 4 mm en la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 14 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados en las horas centrales, descendiendo ligeramente hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante la mayor parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 43 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad y las lluvias. A lo largo del día, las rachas de viento se irán moderando, pero se mantendrán en torno a los 25 km/h en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% de posibilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 70% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los residentes de Moraña deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir durante estos periodos.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque las lluvias deberían ir disminuyendo. La temperatura descenderá a unos 11 grados hacia el final del día, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, hoy en Moraña se prevé un día de clima inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.