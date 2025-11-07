El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance la mañana, la intensidad de las lluvias podría aumentar, especialmente entre las 03:00 y las 06:00, donde se prevé una precipitación acumulada de hasta 6 mm. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. A partir de las 12:00, se espera que el viento cambie de dirección hacia el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 80% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, Mondariz experimentará un día de clima inestable, con lluvias, tormentas y temperaturas frescas. Es recomendable que los habitantes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para enfrentar las condiciones climáticas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.