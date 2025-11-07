El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 14 y 15 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, será acompañado por una alta humedad relativa, que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas del día. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias y el viento.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 45 km/h en su punto máximo, lo que podría generar condiciones de incomodidad al salir. A medida que avance el día, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 20 a 35 km/h, lo que podría contribuir a un ambiente más fresco y húmedo.

A partir de la tarde, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de nubes y claros, pero las probabilidades de tormenta se mantendrán en un 70% entre las 07:00 y las 13:00, y un 75% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque pueda haber momentos de calma, es recomendable que los residentes estén preparados para posibles tormentas.

La visibilidad podría verse afectada por las lluvias y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se aconseja a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán frescas, y el viento del sur aportará una sensación de mayor frío. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, y esperar a que las condiciones mejoren.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.