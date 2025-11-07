El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 13 grados , con ligeras variaciones a lo largo del día, alcanzando hasta 14 grados en las horas más cálidas.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá alta, alcanzando el 100% en varios periodos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y de nuevo entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias, aunque en su mayoría serán ligeras, podrían intensificarse en algunos momentos, especialmente durante la tarde, cuando se prevén tormentas con una probabilidad del 90% en las primeras horas y del 65% en la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, con la posibilidad de tormentas eléctricas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada y húmeda.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 16 y 33 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 51 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, la bruma y las condiciones de lluvia podrían reducirla considerablemente, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:20, es probable que las condiciones climáticas comiencen a mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Sin embargo, la posibilidad de lluvias persistirá hasta bien entrada la noche. En resumen, se aconseja a los habitantes de Meis que se preparen para un día de lluvia y tormentas, manteniendo precauciones y evitando actividades al aire libre innecesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.