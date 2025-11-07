El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando condiciones de lluvia escasa que se intensificarán conforme avance el día. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Meaño experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que alcanzará rachas de hasta 57 km/h, predominando del sur. Esta combinación de factores puede hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, pero manteniéndose por encima del 80% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una atmósfera densa y húmeda, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las tormentas, se prevé una probabilidad del 75% de que se produzcan en las horas centrales del día, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañarse de lluvias intensas y ráfagas de viento. Las condiciones de tormenta se mantendrán hasta el anochecer, cuando se espera que el cielo continúe cubierto.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y las lluvias, por lo que se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo. Es aconsejable que los residentes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

