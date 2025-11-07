El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre de 2025, Marín se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La situación se mantendrá a lo largo del día, con un 100% de probabilidad de precipitación en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Predominará del sur, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas. A medida que avance el día, el viento podría cambiar a direcciones como el oeste y suroeste, aunque su intensidad disminuirá en las horas de la tarde y noche.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 85% de posibilidad en las primeras horas del día, que se reduce a un 50% hacia la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas serán menos frecuentes más tarde, aún existe el riesgo de chubascos. La precipitación acumulada podría variar, con estimaciones que sugieren entre 0.1 y 6 mm a lo largo del día, lo que podría causar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera una ligera mejora en la probabilidad de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, los marineros y los residentes de Marín deben estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo, preparándose para un día de lluvia y tormentas, con un viento notable que podría complicar las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.