El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 91% al amanecer, lo que contribuirá a una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante la mañana, la probabilidad de lluvia será del 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las precipitaciones serán escasas en su mayoría, con acumulaciones que podrían llegar hasta 3 mm en total, siendo más intensas en la tarde. La lluvia ligera comenzará a ser más frecuente a partir de las 06:00, con un aumento en la intensidad hacia el mediodía.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas más activas de la mañana. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento también podrían provocar un ambiente algo incómodo, especialmente en áreas abiertas.

A medida que la tarde avance, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 10 y 11 grados . Sin embargo, la sensación de frío se verá acentuada por la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta un 80% en la franja horaria de 13:00 a 19:00, lo que podría dar lugar a tormentas aisladas acompañadas de lluvia.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados , y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y se mantengan informados sobre posibles cambios en la predicción.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.