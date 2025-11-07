El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La situación se prevé especialmente intensa durante la mañana, con un 100% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 13 y 17 grados a lo largo del día. A primera hora, se registrarán 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 13 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente con la presencia de tormentas. A medida que el día avance, la humedad se estabilizará en torno al 79-90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las horas más activas de la tormenta. Se espera que la velocidad del viento oscile entre 24 y 40 km/h, lo que podría generar condiciones de mal tiempo y dificultar actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades en la costa o en zonas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 60% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la intensidad de las tormentas podría ser significativa, lo que podría afectar la visibilidad y las condiciones de conducción.

En resumen, el día de hoy en A Illa de Arousa estará marcado por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, temperaturas suaves y vientos fuertes. Se aconseja a los ciudadanos que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.