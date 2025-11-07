El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 14 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas continuarán siendo adversas, con tormentas que podrían intensificarse. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento. La velocidad del viento alcanzará hasta 34 km/h, con ráfagas que podrían superar los 51 km/h en momentos de mayor intensidad de la tormenta.

Durante la tarde, aunque la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, se espera que las precipitaciones sean más ligeras, con valores que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15 grados, con una sensación térmica que podría ser más baja debido a la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo permanecerá cubierto, y la probabilidad de tormenta se reducirá a un 0% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas persistirá, lo que podría generar charcos y mantener el suelo húmedo. Las temperaturas nocturnas descenderán ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el final de la jornada.

Es importante que los residentes de A Guarda tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente si planean salir. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad. La jornada se presenta como un día típico de otoño, donde la lluvia y el viento serán protagonistas, recordando la importancia de estar preparados para los cambios repentinos del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.