El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90% durante la mayor parte del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00, con un valor de 16 grados, justo antes de que las condiciones meteorológicas se tornen más inestables.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 45 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 05:00 y las 06:00. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir. A lo largo de la tarde, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de tormenta es alta, alcanzando hasta un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los habitantes de Gondomar deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias. Las condiciones mejorarán ligeramente hacia la noche, aunque el cielo seguirá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

Es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. La combinación de lluvia, viento y tormentas puede afectar actividades al aire libre, por lo que se aconseja planificar en consecuencia. En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con lluvias y tormentas que dominarán el panorama en Gondomar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.