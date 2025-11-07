El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las horas más intensas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 9 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados durante la mañana. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en varios momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, dificultar la movilidad. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría contribuir a una sensación de frescor en el ambiente.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución a los conductores y a quienes planeen realizar actividades en la naturaleza.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será alta, alcanzando hasta un 95% en la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.