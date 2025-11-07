El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados durante la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y bajando gradualmente a un 85% hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 49 km/h en los momentos más intensos. Esta velocidad del viento, combinada con la lluvia y la alta humedad, podría generar condiciones incómodas para actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia.

A medida que avance el día, se prevé que las condiciones meteorológicas cambien ligeramente. Hacia la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero la probabilidad de tormentas disminuirá un poco, aunque seguirá siendo significativa. Las lluvias podrían ser más intensas en algunos momentos, con acumulaciones que podrían llegar a 9 mm en total durante el día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana. Los conductores deben tener precaución al desplazarse, ya que las condiciones de la carretera podrían volverse resbaladizas.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Es un día ideal para quedarse en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.