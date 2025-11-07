El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre de 2025, Cuntis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las precipitaciones comenzarán de manera ligera, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a medida que avanza la jornada.

La temperatura se mantendrá bastante constante, oscilando entre los 11 y 15 grados . En la mañana, se espera que la temperatura ronde los 12 grados, mientras que por la tarde podría alcanzar hasta los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero sin bajar del 75%.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 43 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de frío mayor, especialmente en combinación con la alta humedad y las lluvias. A medida que el día avance, el viento podría cambiar de dirección, pasando a soplar desde el oeste y el suroeste, con velocidades más moderadas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% de posibilidad de tormenta en las horas centrales del día. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían producirse descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas. Los intervalos nubosos se alternarán con momentos de lluvia, lo que dificultará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, la situación meteorológica podría estabilizarse ligeramente, aunque las probabilidades de lluvia seguirán presentes. La bruma podría aparecer en algunos momentos, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría reducir aún más la visibilidad.

En resumen, los habitantes de Cuntis deben estar preparados para un día de lluvia, viento y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente. La atención debe centrarse en la seguridad, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra debido a las lluvias persistentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.