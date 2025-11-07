El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre de 2025, Catoira se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las condiciones atmosféricas indican que la probabilidad de precipitación alcanzará el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos intermitentes.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 12 y 18 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura ronde los 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura podría descender nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la presencia de viento.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, con ráfagas más intensas en las primeras horas y una disminución gradual hacia la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 100%, creará un ambiente húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 98% en las primeras horas y manteniéndose en niveles elevados durante todo el día. Esto, junto con la posibilidad de tormentas, que se estima en un 75% en las primeras horas y un 65% hacia la tarde, sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios bruscos en el tiempo.

A lo largo del día, se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, también habrá momentos en que el cielo se despeje ligeramente, permitiendo que el sol asome entre las nubes, aunque esto será temporal. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de su jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.