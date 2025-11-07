El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten lluvias intermitentes, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 13 grados . En la mañana, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 11 grados, lo que puede resultar fresco, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, creando una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 93% al 100% durante la mayor parte del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones húmedas y frías, llevando ropa adecuada y paraguas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 15 y 30 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En los periodos de mayor actividad, se prevén rachas de viento que podrían alcanzar hasta 53 km/h, especialmente en la tarde y noche. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, por lo que se aconseja tener precaución, sobre todo en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 75% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y actuar con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.