El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre de 2025, Cangas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en varios intervalos del día. Se espera que la lluvia sea escasa al inicio, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las tormentas se intensificarán, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 95%.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados . La temperatura más alta se registrará en la tarde, alcanzando los 17 grados, mientras que por la noche, se espera que descienda a unos 12 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente durante las tormentas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en su punto máximo. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las tormentas, y se recomienda precaución al desplazarse. Las rachas más fuertes se prevén entre las 04:00 y las 06:00, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

A lo largo de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de lluvia ligera. A partir del mediodía, la situación se tornará más complicada, con tormentas que podrían acompañarse de ráfagas de viento intensas. La tarde será el periodo más crítico, donde se prevé que las tormentas sean más frecuentes y fuertes, con acumulaciones de lluvia que podrían llegar a los 4 mm.

A medida que se acerque la noche, la actividad tormentosa comenzará a disminuir, aunque el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas nocturnas se mantendrán frescas, rondando los 12 grados, y la humedad seguirá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas del día siguiente.

Es un día para estar preparados y tomar precauciones, especialmente si se planea salir. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.