El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos del día. Las tormentas serán una constante, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que la intensidad de la lluvia aumente, alcanzando hasta 3 mm en el periodo de la mañana.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mejorarán significativamente. La temperatura se mantendrá en torno a los 14-16 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 61 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en zonas abiertas, por lo que es aconsejable evitar áreas expuestas.

Durante la tarde, aunque la lluvia podría disminuir ligeramente, las tormentas seguirán presentes, con una probabilidad de tormenta del 80% en los periodos de mayor actividad. La temperatura podría descender a 13 grados hacia el final del día, lo que acentuará la sensación de frío, especialmente con la humedad y el viento.

A lo largo de la jornada, se prevén intervalos nubosos, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se sugiere a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas que dominarán el panorama. Es un día para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal y la de los demás.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.