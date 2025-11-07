El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

Hoy, 7 de noviembre de 2025, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y nuevamente entre la 1 y las 7 de la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en los momentos más intensos.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 13 grados, y se mantendrá en ese rango hasta la tarde, cuando podría alcanzar un máximo de 17 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 80% durante la mayor parte del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y fresco, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 29 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h en los momentos más intensos. Este viento podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de posibilidad de tormenta entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 65% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera disminución en la probabilidad de lluvia. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo inestables, y es recomendable que los habitantes de Caldas de Reis mantengan precauciones ante posibles cambios repentinos en el tiempo. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades cotidianas.

En resumen, el día de hoy en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se aconseja a la población estar atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.