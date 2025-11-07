El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, y de 07:00 a 13:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en las horas más intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 14 y 18 grados . A primera hora, se registrarán 14 grados, aumentando ligeramente a 15 grados en las horas centrales de la jornada. Por la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 18 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 75% por la tarde.

El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas más intensas. Se anticipa que la velocidad del viento se mantenga entre 14 y 23 km/h durante la mayor parte del día, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 85% de posibilidad de tormenta entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la mañana y parte de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, aunque la intensidad de las lluvias disminuirá. Las temperaturas nocturnas caerán a alrededor de 12 grados, y la humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas del día siguiente.

En resumen, el día de hoy en Bueu se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y tormentas, temperaturas moderadas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.