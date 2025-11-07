El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad elevada.

La humedad relativa alcanzará niveles cercanos al 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a un ambiente bastante húmedo y posiblemente incómodo para quienes se desplacen al aire libre. A medida que avance la mañana, la temperatura podría llegar a los 15 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la combinación de la humedad y el viento.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en los momentos más intensos, especialmente entre las 5 y las 6 de la mañana. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, aumentando la probabilidad de tormentas, que se estima en un 90% durante la mañana. A medida que el día avance, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas de lo que realmente son.

En la tarde, el cielo continuará cubierto, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 65% entre la 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 14 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la continua presencia de viento y humedad.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo seguirá cubierto, y las temperaturas descenderán a los 12 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y el viento seguirá soplando, aunque a velocidades más moderadas.

Es recomendable que los habitantes de Barro tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de tormentas y lluvias. Llevar paraguas y abrigos será esencial para enfrentar las inclemencias del tiempo que se prevén para el día de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.