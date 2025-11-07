El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baiona según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total a lo largo del día, siendo más intensas en las horas centrales.
Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 17 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se sitúe en torno a los 15 grados, mientras que en la tarde podría alcanzar los 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero sin descender de un 77% en ningún momento.
El viento soplará del sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la mañana. Esto podría generar un ambiente fresco y algo incómodo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las rachas de viento serán más intensas en la mañana, disminuyendo gradualmente a medida que avance el día.
A lo largo de la jornada, se prevén intervalos de tormenta, especialmente entre las 1 y las 7 de la tarde, con una probabilidad de tormenta del 75% en este periodo. Esto podría traer consigo no solo lluvia, sino también descargas eléctricas, por lo que se aconseja precaución a quienes se encuentren al aire libre.
En cuanto a la visibilidad, se verá reducida en las horas de lluvia, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo seguirá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán a unos 13 grados hacia el final del día, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas ligeras.
En resumen, Baiona experimentará un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, por lo que es aconsejable estar preparado para condiciones cambiantes y mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.
