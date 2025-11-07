El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 7 de noviembre

El día de hoy, 7 de noviembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones comenzarán de forma ligera en la mañana, con valores que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm, aumentando significativamente en la tarde, donde se prevén acumulaciones de hasta 6 mm en las horas más intensas de lluvia. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

El viento soplará del sur, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en los momentos más fuertes, especialmente durante la tarde. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en combinación con la lluvia, podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades al aire libre.

A lo largo del día, se espera que las tormentas sean una constante, con una probabilidad de tormenta del 75% en las horas de la tarde. Esto sugiere que podrían producirse descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, lo que podría causar interrupciones en el suministro eléctrico en algunas áreas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y las lluvias escasas afecten la claridad, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la tarde, la visibilidad podría mejorar ligeramente, pero se mantendrá por debajo de lo habitual debido a la persistente nubosidad.

Es un día en el que se recomienda estar preparado para condiciones cambiantes y llevar un paraguas si se planea salir. La combinación de lluvia, viento y tormentas puede hacer que las actividades al aire libre sean complicadas, por lo que es aconsejable optar por planes en interiores siempre que sea posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-06T21:08:09.