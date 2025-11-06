El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se intensifiquen, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose en niveles elevados durante el resto del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 17 grados , con un leve aumento a medida que avance la jornada. A primera hora, se registrarán temperaturas de 13 grados, que podrían elevarse a 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que el viento se estabilice, se espera que su velocidad se mantenga entre 20 y 35 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero las lluvias continuarán siendo una constante.

Es recomendable que los habitantes de Vilanova de Arousa tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede hacer que las condiciones sean incómodas. Además, se aconseja estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las tormentas pueden traer consigo cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, el día se presentará mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y tomar las medidas necesarias para mantenerse seguros y cómodos.

