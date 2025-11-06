El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean constantes, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 17 grados . A primera hora, se registrarán 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura podría estabilizarse en torno a los 15 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las lluvias. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta más pesada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. Las rachas más fuertes se sentirán en la mañana, pero se espera que la velocidad del viento disminuya a medida que se acerque la tarde, estabilizándose en torno a los 20 km/h.

La probabilidad de tormentas es significativa, especialmente en la mañana, con un 80% de posibilidad de que se produzcan. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, lo que sugiere que las tormentas podrían ser más frecuentes en las primeras horas y menos intensas hacia la tarde.

En resumen, los habitantes de Vilagarcía de Arousa deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda llevar paraguas y abrigos, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.