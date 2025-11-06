El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Vilaboa se enfrenta a un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a chubascos intermitentes a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 13 grados . Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío que podría ser incómoda para quienes se encuentren al aire libre. La humedad disminuirá ligeramente a medida que avance el día, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de bochorno en momentos de calma.

El viento soplará predominantemente del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 23 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas, y es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre. Las rachas de viento, aunque no extremas, podrían ser notables y contribuir a la sensación de frío.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán signos de mejora significativa. Se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas que podrían persistir hasta la noche. La probabilidad de tormenta se reduce a un 0% en los periodos de la tarde y noche, lo que sugiere que, aunque las lluvias pueden continuar, la actividad eléctrica será mínima.

Los ciudadanos de Vilaboa deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables a mano. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos locales, mientras se espera que las condiciones mejoren en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.