El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo del día, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia que podrían intensificarse en ciertos momentos. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en las horas más activas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, cuando la probabilidad de lluvia es del 100%. Esto significa que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente complicadas en la carretera.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar el viento y la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que indica que el aire se sentirá muy cargado. A medida que el día avance, la humedad podría descender ligeramente, pero seguirá siendo notablemente alta, lo que podría afectar la comodidad de los residentes.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 75% de posibilidad de que se produzcan entre la 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que las tormentas podrían ser un fenómeno recurrente durante la mañana. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá significativamente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

Los momentos más críticos del día serán durante la mañana, cuando la combinación de lluvia, viento y bajas temperaturas podría generar condiciones adversas. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

En resumen, Vila de Cruces enfrentará un día de cielo cubierto, con lluvias y tormentas en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse informado y preparado ante las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.