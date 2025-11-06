El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Vigo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar algunas precipitaciones, con acumulados que rondan entre 0.1 y 1 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos iniciales del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar ligeramente. Aunque el cielo permanecerá cubierto, la intensidad de las lluvias disminuirá, y se prevé que la precipitación se reduzca a niveles mínimos, con valores que podrían llegar a ser nulos en algunos momentos. La temperatura oscilará entre los 12 y 15 grados , proporcionando un ambiente fresco, pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es característico de esta época del año en la región.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre 24 y 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 56 km/h, especialmente durante la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que se acerque la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre 5 y 20 km/h.

En la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones de lluvia sean menos frecuentes. La probabilidad de tormenta disminuirá significativamente, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 17 grados , lo que permitirá que los vigueses disfruten de un ambiente relativamente templado, aunque con la posibilidad de que el cielo gris persista.

A medida que se acerque la noche, el cielo continuará cubierto, y las temperaturas descenderán ligeramente, manteniéndose en torno a los 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, lo que podría ofrecer un respiro a los ciudadanos tras un día de inclemencias. En resumen, un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias, pero con momentos de calma que permitirán disfrutar de la belleza otoñal de Vigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.