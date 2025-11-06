El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en el periodo más lluvioso.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 11 y 16 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 100% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose por encima del 60%.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 60 km/h en los momentos más intensos. Las velocidades del viento variarán a lo largo del día, comenzando con rachas de 26 km/h en la mañana y aumentando a medida que avanza el día, especialmente en la tarde, donde se prevén rachas de hasta 54 km/h. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 80% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de las 19:00, la probabilidad de tormenta se reduce a cero, lo que sugiere que la actividad eléctrica será más intensa en las primeras horas del día.

A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos nubosos y algunas mejoras temporales en la visibilidad. Sin embargo, las condiciones de lluvia persistirán, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Valga que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas, especialmente si planean salir durante las horas de mayor actividad de tormenta.

