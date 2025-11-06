El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Tui se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en los primeros periodos del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que puede resultar fresco para quienes se desplacen al aire libre. La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A partir de las 08:00, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, lo que indica que el día no se calentará significativamente.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las primeras horas del día. Esta intensidad del viento, combinada con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo notable, con velocidades que rondarán entre 10 y 20 km/h en las horas centrales.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque las tormentas se volverán menos probables, con una probabilidad de tormenta que caerá a un 0% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, la posibilidad de lluvias escasas persistirá, especialmente en los periodos de la tarde y la noche, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm hacia el final del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00, con valores que podrían llegar a los 17 grados, antes de descender nuevamente a 14 grados hacia el final de la jornada. A medida que se acerque la noche, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando el 84% hacia las 23:00.

Los ciudadanos de Tui deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. Con un día mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias, es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar el fresco ambiente que se prevé.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.