El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que comenzarán a manifestarse. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados durante la mañana, lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre.

A medida que avance el día, la temperatura experimentará un ligero aumento, alcanzando hasta 17 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica puede verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste a velocidades que oscilarán entre los 14 y 19 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 39 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fría, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose en torno al 90% durante la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.7 mm hacia la noche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, ya que las lluvias pueden ser intermitentes pero persistentes.

La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para algunos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 70% en las primeras horas, disminuyendo a un 25% durante la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, existe un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en la mañana.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 14 grados. Las lluvias continuarán siendo una posibilidad, por lo que es aconsejable estar preparado para condiciones inestables. En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo fresco, nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.