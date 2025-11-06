El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Soutomaior se enfrenta a un día marcado por condiciones meteorológicas adversas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormentas, lo que indica un inicio de jornada complicado. La probabilidad de precipitación es del 100% durante las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 12 grados a lo largo del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 99% en las primeras horas, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se desplacen al aire libre. A medida que avance la jornada, la temperatura podría llegar a los 16 grados, pero la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el suroeste, alcanzando velocidades de hasta 23 km/h, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser peligrosas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormenta disminuirá, pero se mantendrá en un 35% durante la tarde. Esto significa que, aunque las lluvias podrían ser menos intensas, no se descartan episodios de tormenta aislados. La lluvia será escasa en algunos momentos, pero se espera que continúe intermitentemente hasta el final de la jornada, con acumulaciones que podrían llegar a los 2 mm.

La tarde se presentará con un cielo muy nuboso, lo que limitará la visibilidad y podría afectar las actividades al aire libre. La puesta de sol está prevista para las 18:21, momento en el que las condiciones meteorológicas podrían comenzar a mejorar ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

En resumen, hoy en Soutomaior se anticipa un día de lluvias y tormentas, con temperaturas frescas y un viento notable. Es aconsejable que los residentes tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.