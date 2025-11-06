El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un 100% de probabilidad de precipitación, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 11 grados durante la mayor parte del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 93% y el 96%. Esto generará una sensación de frío, especialmente con la presencia del viento, que soplará desde el suroeste a velocidades que alcanzarán hasta 35 km/h, con rachas que podrían superar los 50 km/h en momentos de mayor intensidad.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. El cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de tormenta disminuirá a un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas, las lluvias continuarán siendo una constante. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser de hasta 5 mm en total, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al transitar por las calles.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 10 grados hacia el final de la jornada. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica más baja.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormenta es alta en la mañana, se espera que disminuya considerablemente por la tarde, lo que podría dar un respiro a los habitantes de Silleda. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Los ciudadanos deben prepararse para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de tormentas en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.