El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Sanxenxo se prepara para un día marcado por un cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera se presentará con un 90% de humedad relativa, lo que generará una sensación de frescura. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , manteniendo un ambiente templado, aunque algo fresco para esta época del año.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de tormenta y lluvias escasas, especialmente durante las primeras horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en la franja horaria de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que alcanzarán hasta 63 km/h en su punto máximo, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 20 y 43 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas disminuye a lo largo del día, se mantendrá un 25% de posibilidad de tormenta entre las 07:00 y las 13:00.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 15 grados, y aunque el cielo seguirá cubierto, se espera que las lluvias sean menos frecuentes. La humedad relativa comenzará a descender, lo que podría ofrecer un ligero alivio en la sensación de frío. Sin embargo, es probable que el cielo permanezca gris y nublado hasta el ocaso, que se producirá a las 18:22.

En resumen, Sanxenxo vivirá un día de noviembre caracterizado por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día inestable, llevando ropa adecuada y precauciones ante el viento y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.