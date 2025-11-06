El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y tormentoso. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones de inestabilidad atmosférica. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 12 grados, que irán descendiendo ligeramente a medida que avance la jornada. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta el 100% en la mañana. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

La precipitación acumulada durante el día se estima en aproximadamente 2 mm, con lluvias escasas intercaladas entre los momentos de mayor intensidad. En particular, se prevé que las lluvias sean más frecuentes en las primeras horas de la mañana y en la tarde, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves respiros. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas es notable, con un 70% de probabilidad durante la mañana y un 35% en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 21 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Las rachas máximas podrían llegar a los 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor, y se espera que la humedad relativa continúe alta, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda.

En resumen, los habitantes de Salvaterra de Miño deben prepararse para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.