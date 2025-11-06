El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Salceda de Caselas se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones de tormenta se mantengan durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 16 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas podrían descender nuevamente, alcanzando los 13 grados en la tarde y bajando a 12 grados por la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 90% durante gran parte del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas de la mañana. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 15 km/h por la tarde. Esto podría contribuir a un ambiente fresco y húmedo, por lo que se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que podrían producirse descargas eléctricas en algunos momentos. Sin embargo, a medida que el día avanza, esta probabilidad disminuirá, aunque las condiciones de lluvia persistirán.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, especialmente si se planea salir durante las horas de mayor actividad meteorológica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.