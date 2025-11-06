El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de inestabilidad se mantengan durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas podrían estabilizarse en torno a los 15 grados, lo que podría resultar en un ambiente algo más templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por el viento.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 18 y 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad relativa que se prevé, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas.

La humedad será un factor notable, contribuyendo a la sensación de incomodidad en el ambiente. Con niveles que rondan entre el 63% y el 93% a lo largo del día, los residentes deben estar preparados para un tiempo húmedo y posiblemente incómodo. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la actividad tormentosa, se prevé una probabilidad del 80% de tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas se reduce a cero en la tarde-noche, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de Ribadumia. A medida que el sol se ponga a las 18:22, las condiciones climáticas podrían estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto.

En resumen, el día de hoy en Ribadumia se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, viento y temperaturas frescas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.