El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

Hoy, 6 de noviembre de 2025, Redondela se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían acompañarse de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 17 grados . Este rango térmico, aunque fresco, se verá afectado por la sensación de humedad, que será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a medida que avanza el día. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 23 km/h en las primeras horas, aumentando a 30 km/h en la tarde. Las rachas de viento podrían ser más intensas, lo que podría contribuir a la sensación de inestabilidad en el ambiente. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar algunas de las nubes, aunque la probabilidad de tormentas seguirá presente.

La probabilidad de tormenta es significativa, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, donde se estima un 75% de posibilidad. Sin embargo, esta probabilidad disminuye a un 35% entre las 07:00 y las 13:00, y se espera que se mantenga en cero durante la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque la mañana podría ser complicada, la tarde podría ofrecer un respiro, aunque con cielos aún mayormente nublados.

La precipitación acumulada a lo largo del día podría alcanzar hasta 2 mm, con los momentos más intensos de lluvia esperados en las primeras horas. A medida que se acerque la tarde, la lluvia se tornará más escasa, permitiendo que los residentes de Redondela puedan disfrutar de un final de jornada más tranquilo, aunque con cielos cubiertos.

En resumen, los habitantes de Redondela deben estar preparados para un día de inestabilidad meteorológica, con tormentas y lluvia en la mañana, temperaturas frescas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.