El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 6 de noviembre

El día de hoy, 6 de noviembre de 2025, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 11 y 17 grados . En las primeras horas, la temperatura rondará los 12 grados, aumentando ligeramente a 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el suroeste con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h. Este viento, combinado con la humedad relativa que se mantendrá en torno al 100% en las primeras horas, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 100% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A medida que avance la jornada, se espera que la humedad baje a un 63% hacia la tarde, pero las condiciones seguirán siendo húmedas.

En cuanto a las tormentas, se prevé una probabilidad del 75% de que se produzcan en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas serán más frecuentes al inicio, la actividad eléctrica podría disminuir hacia el final del día. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad puede generar sorpresas.

Los periodos de lluvia serán intermitentes, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en las primeras horas y disminuyendo a 0.1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, la persistencia de las mismas podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

En resumen, Pontevedra experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, tormentas y lluvias escasas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las primeras horas del día, y que estén preparados para cambios repentinos en el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-05T20:57:12.